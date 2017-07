Rozpoczął się kongres PiS

Kongres ma być podsumowaniem tego co PiS zrobiło do tej pory, jak i przedstawieniem propozycji na przyszłość. W spotkaniu ma wziąć udział 1100 delegatów partii. Wystąpienie J.Kaczyńskiego planowane jest ok. godz. 12.

Spotkanie będzie podzielone na dwie części. Pierwsza to część statutowa Prawa i Sprawiedliwości. "Druga część, to będzie kongres Zjednoczonej Prawicy. Podczas tego kongresu przewidziane są wystąpienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera Mateusza Morawieckiego, a także liderów Zjednoczonej Prawicy, czyli Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina" - poinformowała rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Mazurek tłumacząc dlaczego przemówienie wygłosić ma Morawiecki zwróciła uwagę, że PiS stawia na gospodarkę i rozwój, stąd jego wystąpienie. "To jest osoba, która w głównej mierze za ten rozwój odpowiada" - mówiła. Stąd - zaznaczyła - głos wicepremiera Morawieckiego jest "jak najbardziej uzasadniony".

"Morawiecki odpowiada za bardzo ważną część naszej polityki, za zrównoważony i odpowiedzialny rozwój, który tak naprawdę kreuje to, w jaki sposób i w jakim tempie nasz kraj będzie się rozwijał, w jaki sposób będzie się żyło Polakom i nie jest niczym nadzwyczajnym, niczym dziwnym, że te swoje propozycje będzie przedstawiał" - powiedziała rzeczniczka PiS.

Wraziła jednocześnie nadzieję, że jego propozycje spodobają się Polakom. "Mam nadzieję, że one spowodują to, że ten rozwój będzie szedł w dobrym kierunku i będzie spełniał oczekiwania naszych wyborców i wszystkich Polaków" - dodała.

Pytana, czy nie ma niczego niestosownego w tym, że w trakcie kongresu nie wystąpi premier Beata Szydło odparła, że planowane były tylko wystąpienia wspomnianej czwórki polityków, a nie innych przedstawicieli.

"Równie dobrze, gdyby wystąpiła premier Szydło (która jest wiceprezesem PiS) można byłoby zapytać o to, dlaczego nie wystąpili pozostali wiceprezesi" - zaznaczyła.

Zakończenie kongresu zaplanowano na godz. 15.30