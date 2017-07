Zwany „Apostołem Pomorza” i „ojcem klasztorów”

Otton urodził się ok. 1060 w Szwabii. W młodym wieku jako kleryk przybył na tereny Polski a następnie był kapelanem na dworze księcia Władysława Hermana.

Po powrocie do Niemiec został kanclerzem cesarza Henryka IV, a później biskupem Bambergii.



Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.



Po powrocie do swojej diecezji Otton witany był jako apostoł Pomorza.Zmarł w Bambergu 30 czerwca 1139 r. Pochowano go w opactwie na Górze św. Michała. Kanonizował go Klemens III w 1189 roku. Św. Otton jest patronem archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i Pomorza.W ikonografii św. Otton przedstawiany jest w stroju biskupa, czasami ma paliusz.