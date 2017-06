- To nie są piosenki autorskie opowiadające o mnie, tylko to są pieśni, w których ja uwielbiam Chrystusa, czyli one są o Nim - mówił Mate.O



- W przypadku tego albumu "Król Wszechświatów" to zdecydowanie inspiruje mnie osoba Jezusa Chrystusa. Kiedy mówimy o uwielbieniu, to nie jest abstrakcyjne pojęcie, to znaczy, że mówimy o konkretnej osobie, o konkretnych atrybutach tej osoby, naturze, sposobie działania, o dziele Chrystusa, które nazywamy Ewangelią. Inspiracja jest nieskończona - dodawał artysta



Jak podkreślał, "Pismo Święte przez wieki inspirowało artystów do twórczej interpretacji tego Objawienia".



- To było osobiste doświadczenie, bo bez niego nie ma tej twórczości i tak naprawdę nie byłoby o czym pisać - tłumaczył Mate.O



- To, że piszę piosenki jest bezpośrednio związane z moim życiem, a moje życie bezpośrednio związane jest z Bogiem - zaznaczył



- Taki jest cel, aby On był w centrum każdej naszej ludzkiej sprawy, w codzienności. Jest to związane z modlitwą, duchową dyscypliną, co jem, czym się karmię, bo to później będzie ze mnie jaśniało, albo nie. Ważną dla mnie sprawą jest,by teksty były oparte na Prawdzie, która jest objawiona w Piśmie Świętym - podkreślił



- Płytę dedykuję Jezusowi Chrystusowi. Tylko Bogu Chwała - podsumował

Mate.O: Chrystus jest w centrum mojego życia

