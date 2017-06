Kardynał wraca do Australii by odpowiedzieć na zarzuty

"Świadomy zarzucanych mu czynów, kard. Pell, w pełni przestrzegając prawa cywilnego, zdecydował powrócić do swojego kraju, aby stawić czoła sformułowanym wobec niego zarzutom, mając świadomość, jak ważna jest jego obecność dla zapewnienia uczciwego przebiegu procesu i wsparcia w dochodzeniu do prawdy. Ojciec Święty, poinformowany przez kard. Pella, udzielił mu urlopu, aby mógł podjąć się obrony" - czytamy dzisiejszym komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

Wydany dziś komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej związany jest z wezwaniem do stawienia się przed australijskim sądem w związku z zarzutami dotyczącymi przestępstw na tle seksualnym, sformułowanymi wobec kard. George'a Pella, 76-letniego emerytowanego metropolity Sydney i obecnego prefekta Sekretariatu ds. Gospodarczych Stolicy Apostolskiej.

Podczas nieobecności kard. George'a Pella Sekretariat ds. Gospodarczych Stolicy Apostolskiej, będzie kontynuowała swoje prace. Jak czytamy w komunikacie prasowym, Ojciec Święty jest wdzięczny za dotychczasowe trzyletnie zaangażowanie kard. Pella w prace na rzecz Rzymskiej Kurii, zwłaszcza w kontekście przeprowadzanych reform, a także Kolegium Kardynalskiego.

Stolica Apostolska wyraża także szacunek wobec australijskiego wymiaru sprawiedliwości. Przypomina także, że kard. Pell otwarcie uznał za niemoralne i nietolerowane akty nadużyć seksualnych względem nieletnich, w przeszłości współpracował w tym zakresie m.in. z australijskimi władzami i Papieską Komisją ds. Ochrony Nieletnich, a jako metropolita Sydney wprowadził mechanizmy przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu nieletnich i pomocy ofiarom nadużyć.

Kard. George Pell urodził się 8 czerwca 1941 w Ballarat (płd. Australia). Święcenia kapłańskie przyjął 16 grudnia 1966. W 1987 został mianowany biskupem; od 16 lipca 1996 r. był arcybiskupem Melbourne, a 26 marca 2001 r. Jan Paweł II mianował go metropolitą Sydney na miejsce kard. Edwarda B. Clancy'ego, który ustąpił ze względu na wiek. Kard. Pell kierował archidiecezją Sydney do 2014 r. 21 października 2003 r. Jan Paweł II mianował go kardynałem. Od 13 kwietnia 2013 r. zasiada w ośmioosobowej Radzie Kardynałów - grupie najbliższych doradców papieża Franciszka. Jest też pierwszym prefektem nowo powstałego Sekretariat ds. Gospodarczych Stolicy Apostolskiej.

Zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw na tle seksualnym pojawiły się wobec ówczesnego metropolity Sydney już w 2002 r., jednak w tym samym roku został on uwolniony od podejrzeń. W 2016 r. ofiary nadużyć seksualnych, jakich dopuszczali się australijscy księża, zarzuciły kard. Pellowi ukrywanie przypadków pedofilii wśród księży. Kard. Pell był wówczas przesłuchiwany w Rzymie przez australijską Komisję Królewską ds. Udzielenia Instytucjonalnej Odpowiedzi na Seksualne Wykorzystywanie Nieletnich.