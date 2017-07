Świeckim okiem

Jaką godność otrzymaliśmy w Chrystusie! Wszędzie reprezentujemy sobą Boga! W pracy, w szkole, w domu, na wycieczce, podczas spaceru w parku, na zakupach, w kinie, w towarzystwie i w samotności. Zawsze jesteśmy świadkami Chrystusa. Nie tylko świadkami, ale jak powiedział św. Paweł:,, Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Bóg, miłujący nas Ojciec, pragnie błogosławić tym wszystkim, którzy wiedząc, że jesteśmy uczniami Chrystusa, okażą nam życzliwość, uśmiechną się do nas, pomogą w trudnej sytuacji, wesprą dobrym słowem. Czy poznając tę wielką godność bycia dziećmi Bożymi, tę tajemnicę zjednoczenia wszechmogącego Boga z nami, słabymi i grzesznymi ludźmi, możemy stawiać relację z drugim człowiekiem ponad relacją z Jezusem? On przecież jest Synem Bożym, naszym Zbawicielem, który jest najcenniejszym darem, jaki otrzymaliśmy od Ojca. Czy możemy nadal szukać samych siebie i zabiegać o to, by całe nasze życie było spełnieniem naszych planów, pozostając obojętnym na głos Chrystusa? „Ten, kto znajduje swoje życie, straci je; ten zaś, kto traci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je” (Mt 10,39). •