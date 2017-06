NFZ opublikował już większość list szpitali zakwalifikowanych do sieci

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii oraz Centrum Zdrowia Dziecka - m.in. te placówki znalazły się na dotychczas opublikowanych listach szpitali zakwalifikowanych do sieci.

Wykazy szpitali sieciowych są ogłaszane oddzielnie przez każdy z oddziałów NFZ. Dotychczas opublikowano wykazy m.in. dla województw: dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i wielkopolskiego.

Na dotychczas opublikowanych listach znalazły się m.in. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie oraz Szpital Bielański w Warszawie.

W sieci będą także znane szpitale pediatryczne, np. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Krakowie oraz Szpital Dziecięcy przy ul. Niekłańskiej w Warszawie. Na listach zamieszczono też Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Zachodniopomorskie Centrum Onkologii.

Finansowanie w ramach sieci otrzymają takie ogólnopolskie szpitale, jak np. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, stołeczne Centrum Zdrowia Dziecka, Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz stołeczny Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Szpitale sieciowe będą miały na kilka lat zagwarantowane finansowanie w ramach umowy z NFZ. Placówki, które nie zakwalifikowały się do sieci, będą mogły - tak jak to było dotychczas - przystąpić do konkursów świadczeń.