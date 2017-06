Papież nada godność kardynała pięciu osobom

Czwarty od początku pontyfikatu Franciszka konsystorz, który rozpocznie się w środę po południu, zapowiadany jest jako wyjątkowy. Papież mianuje tylko pięciu nowych kardynałów, których nazwiska ogłosił w maju. Jak podkreślał wówczas, reprezentują oni wszystkie zakątki świata i odzwierciedlają uniwersalność Kościoła. Purpuraci otrzymają od Franciszka czerwone birety kardynalskie i pierścienie.

Kardynałami zostaną arcybiskup Barcelony Juan Jose Omella, biskup Sztokholmu Anders Arborelius, czyli pierwszy w historii Szwed purpurat, biskup Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun z Laosu, biskup Gregorio Rosa Chavez z Salwadoru oraz arcybiskup Jean Zerbo z Mali.

Nominacji dla 73-letniego Malijczyka, pierwszego kardynała w tym kraju, zasłużonego z racji swego zaangażowania w proces pokojowy i mediacje oraz działalność społeczną, towarzyszą kontrowersje. Pojawiły się one, gdy francuski dziennik "Le Monde" ujawnił, że na kontach arcybiskupa Zerbo w Szwajcarii jest 12 milionów dolarów. Dostojnik odrzucił zarzuty nieprawidłowości i zapewnił o pełnej przejrzystości zarządzania finansami.

Gdy po relacji gazety część mediów uznała całą tę sprawę za skandal, źródła w Konferencji Episkopatu Mali ogłosiły, że dostojnik nie będzie uczestniczył w konsystorzu z powodu poważnych problemów zdrowotnych, które uniemożliwiają mu wyruszenie w długą podróż do Rzymu.

Tymczasem portal włoskiego dziennika "La Stampa", Vatican Insider, podał we wtorek, że abp Zerbo przybył do Wiecznego Miasta i dochodzi do zdrowia po pewnych problemach. Wszystko wskazuje na to, że będzie na konsystorzu.

Papież Franciszek nie odniósł się do niejasności wokół osoby przyszłego kardynała i, jak dodaje Vatican Insider, nie zmienił zdania na temat dostojnika.

W czwartek rano, w uroczystość świętych Piotra i Pawła, papież odprawi mszę w bazylice watykańskiej, w trakcie której pobłogosławi paliusze dla nowych metropolitów, mianowanych w ciągu ostatniego roku. Będzie wśród nich trzech arcybiskupów z Polski: metropolita warmiński Józef Górzyński, Marek Jędraszewski z Krakowa i Tadeusz Wojda z Białegostoku.

Paliusz, wełniana biała wstęga z naszytymi czarnymi krzyżykami, jest symbolem jedności metropolitów z papieżem.