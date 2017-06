Nieustająca pomoc

W Kościele obchodzimy 27 czerwca wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy.

Kult Matki Bożej sięga początków chrześcijaństwa. Od IV w. pojawiają się oznaki kultu publicznego. Natomiast w okresie średniowiecza powstają pierwsze kościoły i sanktuaria pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy czy też Matki Bożej Wspomożycielki, Matki Bożej Łaskawej, Pocieszycielki.

Jeśli chodzi o wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy to związane jest ono z obrazem znajdującym się obecnie w kościele pw. św. Alfonsa w Rzymie. Według źródeł historycznych został on namalowany na przełomie XIV i XV w. na Krecie, skąd pod koniec wieku XV-go trafił do Rzymu.

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.





play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

Uroczysta koronacja wizerunku Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, stanowiąca decydujący etap w rozwoju kultu na całym świecie, miała miejsce w czerwcu 1867 r.

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest dziś najbardziej rozpowszechnionym w świecie obrazem maryjnym.

W Polsce kult Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy datuje się od końca wieku XIX-go, kiedy to redemptoryści przybyli po raz drugi do Polski. W kraju istnieje ponad 360 ośrodków czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Do najważniejszych sanktuariów należą kościoły w Gliwicach, Słupsku, Kielcach, Przemyślu czy w Poznaniu.

11 października 1961 roku arcybiskup poznański Antoni Baraniak dokonał uroczystej koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w poznańskiej farze. Obecnie jest to największe sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Polsce i jedno z największych w świecie.