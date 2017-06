Euro U-21: Polska odpadła

Już w 6 min. Anglicy zdobyli prowadzenie. Po akcji lewą stroną piłkę przed polem karnym dostał Gray. Uderzył z dystansu. Piłka lekko zrykoszetowała i wpadła do siatki.

Brytyjczycy zdecydowanie przeważali. Groźne były zwłaszcza strzały po rzutach rożnych (przy katastrofalnych błędach Polaków w kryciu) i z dystansu. Tylko dobrej - a momentami wręcz znakomitej - postawie bramkarza Wrąbla Polska zawdzięczała w pierwszej połowie utratę jednej tylko bramki.

Także w drugiej połowie Polacy nie oddali ani jednego groźnego strzału, może z wyjątkiem minimalnie niecelnego strzału Frankowskiego w 72 min. Nie udało się trafić nawet wtedy, gdy bramkarz Pickford, wybijając piłkę sprzed bramki, podał wprost do stojącego na 20. metrze Frankowskiego. Chwilę później Anglicy za to skonstruowali szybkę kontrę, po której Murphy praktycznie wjechał z piłką do pustej bramki. W 81 min. Bednarek przerwał faulem rajd Abrahama wzdłuż linii końcowej boiska. Polak opuścił boisko z czerwoną kartką na koncie. A rzut karny na gola zamienił Baker.

W drugim meczu tej samej grupy Słowacja pokonała obrońcę tytułu mistrzowskiego Szwecję także 3:0. Do dalszej fazy rozgrywek awansowała Anglia. Być może awansuje do nich także Słowacja. Zależy to od wyników w innych grupach.