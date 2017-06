Watykański sekretarz stanu pojedzie w sierpniu do Moskwy

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim kardynał Parolin wyjaśnił, że jego wizyta w Rosji przygotowywana jest od dłuższego czasu. Jak dodał, "obecnie wydaje się, że są warunki do tego, by mogło do niej dojść".

"To - dodał - wizyta na wysokim szczeblu". Według jego zapowiedzi przewidziane są spotkania zarówno z władzami politycznymi, jak i z przedstawicielami rosyjskiej Cerkwi.

Kardynał Parolin przypomniał, że kontakty dwustronne między Watykanem a stroną rosyjską utrzymywane są na różnych szczeblach. Zaznaczył, że jego podróż do Moskwy to rezultat kontaktów utrzymywanych "od dawna".

Od początku swego pontyfikatu papież Franciszek dwa razy widział się z prezydentem Putinem. Kulminacją relacji kościelnych było pierwsze w historii spotkanie papieża z patriarchą Rosji i całej Rusi Cyrylem na lotnisku w Hawanie w lutym 2016 roku.