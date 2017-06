O. Lombardi otrzyma doktorat honoris causa UKSW

Duchowny ma otrzymać doktorat honoris causa w zakresie teologii środków społecznego przekazu za "wiarygodne zaangażowanie w komunikacji społecznej trzech papieży i Kościoła". Uroczystości będzie towarzyszyła konferencja naukowa zorganizowana w związku z 25-leciem Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa istniejącym na Wydziale Teologicznym uczelni.

"Wielką troską każdej uczelni i moją jako Wielkiego Kanclerza także jest, by ten tytuł doktora honorowego był niezwykle wyjątkowym, ważnym, trafionym że tak powiem, elementem troski o poziom uniwersytetu i o jego odbiór zewnętrzny. A więc, żeby to było wydarzenie naprawdę szczególne. Bo jest to honor nie tylko tego, który je otrzymuje - w ten sposób podkreślamy jego zasługi naukowe, społeczne i inne, ale żeby to także była nobilitacja Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego" - mówił podczas środowej konferencji prasowej Wielki Kanclerz UKSW, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Przypomniał, że o. Lombardi jest jezuitą, pełnił funkcję rzecznika Stolicy Apostolskiej, rzecznika dwóch papieży - Benedykta XVI i na początku papieża Franciszka. "To człowiek, który całe życie jakoś związał z mediami, oprócz tego, że pełnił różne funkcje w zakonie. Uznaliśmy jednogłośnie na Senacie uczelni, że to absolutnie odpowiedni kandydat, by ze względu na jego osobę, ale także na osobę papieża Jana Pawła II, a jeszcze bardziej Benedykta XVI i Franciszka, tego dziennikarza, rzecznika, z wszystkimi jego zasługami dla Kościoła uhonorować tytułem doktora honorowego" - podkreślił.