Zatrzymać kradzież

Powiedzmy, że w państwie o nazwie Tenkraj legalna jest – w pewnych wypadkach – kradzież. W którymś momencie w społeczeństwie dojrzewa refleksja, że przecież prawo nie może zezwalać na coś takiego. Aktywiści antykradzieżowi zbierają podpisy pod projektem ustawy całkowicie zakazującej kradzieży.

Lobby złodziejskie wszczyna zajadłą kampanię propagandową. – Nie można rezygnować z ciężko wypracowanego kompromisu! – wołają z sejmowej mównicy posłowie Partii Miłości. – Próby całkowitej likwidacji złodziejstwa wywołają efekt wahadła i doprowadzą do pełnej legalizacji kradzieży! – ostrzegają.

W obronie prawa do kradzieży zawiązuje się komitet inicjatywy ustawodawczej „Ratujmy Potrzebujących”. Jego działacze zbierają podpisy pod projektem ustawy o prawach potrzebujących i o świadomej uczciwości. Ustawa miałaby, między innymi, liberalizować dostęp do legalnej kradzieży.

Mimo wszystko parlament podejmuje próbę całkowitej likwidacji złodziejstwa. Partia Miłości w odpowiedzi organizuje Lewy Protest, tłumacząc ludziom, że władza zamierza okraść ich z ostatniej możliwości okradania. Na ulice wychodzą tysiące obywateli, przerażonych wizją więzienia za kradzież.

– Nie możemy pozwolić na dalsze zaostrzanie prawa! Rządzący ignorują dramaty ludzi ubogich, dla których legalna kradzież jest ostatnią nadzieją w ich skrajnie trudnej sytuacji życiowej! – zapluwają się w mikrofony działacze prozłodziejscy. – Gdybyś ty żył w nędzy, wiedziałbyś, co to znaczy nie kraść! – atakują oponentów. – A ty ile zbudowałeś domów dla samotnych niekradnących? Ilu przyjąłeś takich ludzi pod swój dach? – pytają retorycznie. – Jeśli tego nie zrobiłeś, nie masz moralnego prawa domagać się, żeby twoi bliźni, będący nieraz w skrajnie trudnych sytuacjach życiowych, nie kradli – dowodzą.

Partia Miłości podnosi krzyk na cały świat, że Tenkraj łamie podstawowe prawa człowieka w zakresie kradzieży, które zostały już wszędzie przyjęte. Światowe gremia uchwalają rezolucje ganiące władze Tenkraju i grożą sankcjami.

Parlament wycofuje się z planów jakichkolwiek zmian w ustawie złodziejskiej. Sytuacja się uspokaja, ale Partia Miłości czuwa, monitorując sytuację i histerycznie reagując na najdrobniejsze próby zniesienia złodziejstwa.

Ale oto ciemnogród Tenkraju znów podnosi łeb i ogłasza inicjatywę ustawodawczą o zniesieniu prawa do okradania – ale tylko ubogich. To zabieg szczególnie perfidny, bo dotyczy ponad 90 proc. legalnych kradzieży, a propagandowo bardzo trudny do odrzucenia – zwłaszcza że nie ma tam zapisu o karaniu złodziei.

A teraz na nasze: Ruszy obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Zatrzymaj aborcję”, która ma szanse powstrzymać zabijanie dzieci chorych i niepełnosprawnych. Aborcja to rzecz dużo straszniejsza niż kradzież, która jest słusznie zakazana w każdym przypadku. Czas więc aborcję posłać tam, skąd przyszła – do diabła.