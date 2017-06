Uchodźcy wyremontują kościół

Przybyli do Włoch na łodziach ryzykując życiem na wodach Morza Śródziemnego w 2014 i 2015 roku. Uzyskali status uchodźców i objęci zostali specjalnym rządowym programem. W tych dniach dziesięciu imigrantów z Afryki rozpocznie kurs prac budowlanych, po czym przystąpi do remontu kościoła San Giovanni dell'Origliono w Palermo.

Należy on – jak wiele miejsc kultu we Włoszech – do tutejszego ministerstwa spraw wewnętrznych, które finansuje te prace. Ich płace zapewni system ochrony dla azylantów i uchodźców przy tym samym resorcie. Wszyscy są niezwykle zadowoleni z tej możliwości i dziękują rządowi włoskiemu za stworzoną im szansę rozpoczęcia na Sycylii nowego życia.