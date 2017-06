Niemiecki TK przeciwko wymuszeniu głosowania nad homo-małżeństwami

Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec odrzucił wniosek Zielonych o wymuszenie na Bundestagu głosowania nad legalizacją "małżeństw" jednopłciowych. Oznacza to, że w obecnej kadencji parlamentu nie dojdzie do takiego głosowania.

Orzeczenie opublikowano we wtorek na portalu TK. Sędziowie uzasadnili swą decyzję argumentując, że "Bundestag nie jest zobowiązany do głosowania nad wszystkimi projektami ustaw w ciągu jednej kadencji". Wnioskodawcy poprosili Trybunał o rozpatrzenie wniosku w trybie przyspieszonym. W przypadku pozytywnej decyzji Bundestag byłby zmuszony do zagłosowania nad ustawą do 30 czerwca br. - czyli do ostatniego posiedzenia w obecnej kadencji.

Był to już czwarty wniosek partii Zielonych w tej sprawie w trakcie obecnej kadencji. Kierowana przez polityków rządzącej koalicji CDU/CSU-SPD komisja prawna Bundestagu odraczała do tej pory głosowanie nad projektem ustawy.

Wśród koalicjantów brakuje porozumienia w kwestii legalizacji "małżeństw" jednopłciowych. Chadecja, skupiona wokół kanclerz Angeli Merkel, sprzeciwia się przyznaniu parom jednopłciowym wszystkich przywilejów przysługujących małżeństwom. Współrządząca SPD opowiada się za pełnym równouprawnieniem gejów i lesbijek.

Legalizacja "małżeństw" jednopłciowych stała się jednym z kluczowych tematów kampanii wyborczej. Czołowi politycy SPD wielokrotnie wyrażali poparcie dla tego projektu. Minister sprawiedliwości Heiko Maas zapowiadał w tym kontekście, że "małżeństwa dla wszystkich znajdą się w następnej umowie koalicyjnej". Walkę o prawo do zawierania "małżeństw" dla gejów i lesbijek zapowiadał również szef SPD Martin Schulz.