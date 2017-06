Mourinho oskarżony o oszustwa podatkowe

Prokuratura w oświadczeniu przekazała, że pozew trafił do lokalnego sądu.

Tydzień wcześniej poinformowano, że o manipulacje podatkowe na sumę 14,7 mln euro oskarżono portugalskiego piłkarza Cristiano Ronaldo. Zawodnik Realu Madryt miał się dopuścić przestępstwa w latach 2011-14. W oświadczeniu prokuratury zaznaczono, że świadomie użył on utworzonej w 2010 roku "struktury biznesowej", by ukryć swoje dochody w Hiszpanii za przekazanie praw do wizerunku. Jak podano na internetowej stronie gazety "El Confidencial" 32-letni gwiazdor, który nie przyznaje się do zarzutów, ma zeznawać w tej sprawie 31 lipca.