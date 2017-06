Euro U-21: Polacy zremisowali z aktualnymi mistrzami Europy

Polska zremisowała ze Szwecją 2:2 w meczu podczas piłkarskich mistrzostw Europy do lat 21 w Lublinie. Oznacza to zachowanie teoretycznych szans naszej drużyny na awans do kolejnej rundy. Trzeba będzie jednak we czwartek (godz. 20.45) pokonać faworyzowanych Anglików i liczyć na korzystny wynik meczu rywali.