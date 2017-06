PFROŻ popiera inicjatywę "Zatrzymaj aborcję"

Oto tekst oświadczenia:

"Polska Federacja Ruchów Obrony Życia z nadzieją na poprawę prawnej ochrony życia poczętych dzieci, przyjęła zapowiedź obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję”. Inicjatywa ta, likwidując tzw. przesłankę eugeniczną aborcji, ma na celu objęcie prawną ochroną życia dzieci prenatalnie chore, które zgodnie z obowiązującym obecnie prawem są tej ochrony pozbawione. Biorąc pod uwagę, że 95 proc. legalnych aborcji w Polsce jest dokonywanych na podstawie podejrzenia choroby dziecka, zmiana prawa w tym zakresie doprowadzi do znacznego ograniczenia legalnej aborcji. Należy też podkreślić, że projekt nie przewiduje zmian co do karnej odpowiedzialności za czyn aborcji, w szczególności nie przewiduje wprowadzenia karania kobiet.

Mając świadomość celu, jakim jest pełna ustawowa ochrona życia od momentu jego poczęcia, przyjmujemy tę inicjatywę jako ważny krok przybliżający nas istotnie do pełnej prawnej ochrony życia. W pełni solidaryzujemy się ze stanowiskiem Księży Biskupów, wyrażonym w Komunikacie z 376-go Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanym, w którym czytamy: „Biskupi podtrzymują wołanie o pełną ochronę prawną dzieci poczętych jako konstytucyjne prawo do życia. Podczas zebrania plenarnego Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z obywatelską inicjatywą „Zatrzymaj Aborcję”, mającą na celu większą ochronę życia dziecka poczętego w perspektywie powiększającego się zakresu eugeniki prenatalnej. Biskupi polecają modlitwie tę inicjatywę i popierają zbieranie podpisów.”

Tym, którym projekt wydawać się może niewystarczający, jako niespełniający postulatu pełnej prawnej ochrony wszystkich dzieci poczętych, przypominamy nauczanie Św. Jana Pawła wyrażone w encyklice Evangelium vitae: 'jeśli nie byłoby możliwe odrzucenie lub całkowite zniesienie ustawy o przerywaniu ciąży, parlamentarzysta (…) postąpiłby słusznie, udzielając swego poparcia propozycjom, których celem jest ograniczenie szkodliwości takiej ustawy i zmierzających w ten sposób do zmniejszenia jej negatywnych skutków na płaszczyźnie kultury i moralności'.

Wzywamy Ustawodawcę do życzliwego przyjęcia inicjatywy oraz jak najszybszego uchwalenia postulowanych zmian, co w połączeniu z uchwaloną już ustawą i Rządowym programem Za Życiem, przewidującym konkretne wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci chore, będzie znaczącym postępem w dziele budowania cywilizacji życia i miłości w naszej Ojczyźnie.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia,

dr Paweł Wosicki – prezes

dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes

Anna Dyndul – sekretarz