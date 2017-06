Watykan: Angela Merkel spotka się z Franciszkiem

Program tej rzymskiej wizyty przewiduje też jej rozmowy polityczne z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinem i spotkanie z akredytowanymi przy Stolicy Apostolskiej ambasadorami państw G20.

Będzie to już czwarta audiencja dla kanclerz Merkel u obecnego papieża. Poprzednie odbyło się 6 maja 2016 z okazji wręczenia mu Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego. Wcześniej doszło do dwóch krótkich wizyt: w dwa miesiące po uroczystym rozpoczęciu pontyfikatu Franciszka 18 maja 2013 oraz 21 lutego 2015 – w ramach jubileuszowego szczytu Unii Europejskiej w Rzymie.



Informując o jutrzejszym wydarzeniu niemiecka agencja katolicka KNA zwróciła uwagę, że jej rodak, Benedykt XVI przyjął A. Merkel tylko raz – 28 sierpnia 2006 roku w Castel Gandolfo; ponadto dwukrotnie spotkała się z nim przy okazji jego wizyt w ojczyźnie (18-21 sierpnia 2005 i 9-14 września 2006). KNA podkreśliła też podobieństwo stanowisk Franciszka i kanclerz w takich sprawach jak ochrona klimatu i polityka wobec uchodźców. Obserwatorzy polityczni w Berlinie przewidują, że papież może przekazać Merkel przesłanie na szczyt G20, by w ten sposób wzmocnić jej osłabioną pozycję po niedawnym wycofaniu się USA z paryskiego układu klimatycznego.



Według agencji na „dobrą chemię” w stosunkach między szefową rządu niemieckiego a Ojcem Świętym składa się nie tylko fakt, że niegdyś oboje pracowali w laboratoriach, ale też to, że może on uważać Merkel za sojusznika w sprawach polityki światowej. Pani kanclerz ze swej strony chętnie podkreśla, że chrześcijaństwo jest filarem humanitarnego nastawienia naszego kontynentu i w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje „wyraźne przesłania” Ojca Świętego apelującego o „budowanie nowego”. Po pierwszej audiencji u Franciszka w 2013 Merkel – protestantka – oświadczyła, że Kościół katolicki odgrywa „centralną rolę” w więzi społecznej.



Pamiętając o tym, że w latach osiemdziesiątych XX wieku obecny papież przebywał przez pewien czas we Frankfurcie nad Menem, pracując nad swoim doktoratem i zna niemiecki, A. Merkel podczas pierwszej audiencji podarowała mu antykwaryczne wydanie dzieł Fryderyka Hölderlina i album 107 płyt z nagraniami muzyki Wilhelma Furtwänglera. W trakcie drugiego spotkania wręczyła mu edycję dzieł Jana Sebastiana Bacha. Zaprosiła też Franciszka do odwiedzenia jej kraju, ale – jak dotychczas – kalendarz podróży papieskich nie przewiduje takiej wizyty.