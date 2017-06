Taternik odpadł od ściany Kościelca

Piękna, słoneczna pogoda ściągnęła w Tatry rzesze turystów. To przełożyło się na ilość wypadków, w których musieli interweniować ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do najpoważniejszych interwencji doszło na Kościelcu i Kasprowym Wierchu. W pierwszym przypadku doszło do wypadku taternickiego. Wspinacz odpadł od skały na zachodniej ścianie Kościelca i doznał licznych urazów. Z kolei na Kasprowym zasłabł turysta.

Choć trwa długi weekend, to pogoda w Tatrach od piątku ma się gwałtownie pogorszyć. Meteorolodzy zapowiadają znaczny spadek temperatury i opady. Oznacza to gwałtowne pogorszenie warunków do uprawiania turystyki w górach. Koniec czerwca jest czasem, kiedy w wyższych partiach Tatr możemy spotkać się z zagrożeniami charakterystycznymi zarówno dla zimy jak i lata - z jednej strony bardzo łatwo o poślizgnięcie i tragiczny upadek na licznie występujących jeszcze płatach śniegu (w miniony weekend w taki sposób zginęła turystka na Orlej Perci), z drugiej przy wysokich, letnich temperaturach istnieje ryzyko wystąpienia burzy. Wychodząc w góry warto być przygotowanym na wszystkie tego rodzaju ewentualności, należy też mieć ze sobą naładowany telefon komórkowy z wpisanym numerem alarmowym TOPR. Warto tez pobrać na smartfona aplikację "Na Ratunek".