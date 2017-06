Gorliwy w prowadzeniu katechizacji, z radością głosił Słowo Boże, dużo modlił się

Odznaczał się gorliwością w prowadzeniu katechizacji, wiele godzin spędzał w konfesjonale, z radością głosił Słowo Boże, dużo modlił się. Był wyrozumiały, uczynny i miłosierny wobec wiernych.



Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.





Bp Michał Kozal został osadzony we włocławskim więzieniu, a następnie internowany w Lądzie nad Wartą. W kwietniu 1941 r. wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau. W styczniu 1943 roku ciężko zachorował na tyfus. 26 stycznia 1943 roku został uśmiercony zastrzykiem.Michał Kozal został beatyfikowany przez św. Jana Pawła II w 1987 r.W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupim lub w pasiaku więziennym. Jego atrybutami są: mitra, fioletowy trójkąt i numer obozowy 24544.