Szijjarto: Współpraca V4 nigdy nie była tak efektywna

Współpraca Grupy Wyszehradzkiej nigdy nie była tak ścisła, tak efektywna jak teraz; dowodem na to jest to, że w najważniejszych kwestiach przyszłości Europy i UE jest jak najpełniejsza solidarność pomiędzy krajami V4 - podkreślił węgierski minister spraw zagranicznych i handlu Peter Szijjarto.

Szijjarto spotkał się w poniedziałek w Warszawie z szefem polskiej dyplomacji Witoldem Waszczykowskim.

Na wspólnej konferencji prasowej z szefem polskiego MSZ Szijjarto podkreślił, że Węgry i Polska stały zawsze przy sobie i tak pozostanie w przyszłości. Jak dodał, współpraca Polski i Węgier w regionie Europy Środkowej jest bardzo istotna gdyż "każdy musi się liczyć z tym regionem".

"Współpraca Grupy Wyszehradzkiej nigdy nie była tak ścisła, tak efektywna jak teraz. Dowodem na to jest to, że w najważniejszych kwestiach przyszłości Europy i UE jest jak najpełniejsza solidarność pomiędzy krajami V4" - dodał.

W tym kontekście odniósł się do kwestii uchodźców. "Tutaj jest jedność Grupy Wyszehradzkiej" - podkreślił Szijjarto.

Jak mówił dla Węgier obowiązkowa kwota uchodźców jest nie do przyjęcia, gdyż jest to sprzeczne z racją stanu. "Decyzja o kwotach obowiązkowych nie przestrzega traktatów europejskich. Żadnego kraju europejskiego nie można zmusić do tego, aby ktoś za nie podejmował decyzję o tym, kogo wpuszcza do swojego kraju" - podkreślił minister.

Jak dodał powiązanie kwestii uchodźców z funduszami unijnymi Węgry uważają "za prosty akt zlej woli".