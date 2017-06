Ulicami Poznania przeszedł Marsz dla Życia

Marsz dla Życia tradycyjnie poprzedził festyn rodzinny na pl. Wolności w Poznaniu. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji, m.in. malowanie twarzy, puszczanie dużych baniek mydlanych i zabawa z chustą klanza. Na scenie zagrał poznański zespół Risen. W tym roku można było nabyć płytę, którą zespół przekazał jako cegiełkę na organizację kolejnych edycji Marszu.

Przed przemarszem głos zabrał ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i Marlena Maląg, wicewojewoda wielkopolski. Odczytane zostało również pozdrowienie od Papieża Franciszka, w którym zapewnił, że „jednoczy się duchowo z tymi, którzy pragną zamanifestować swój szacunek dla człowieka, dla jego prawa do życia i do wszechstronnego rozwoju, niezależnie od wieku, płci czy poglądów politycznych”.

Marsz dla Życia, w tym roku pod hasłem „Każdy jest ważny”, przeszedł poznańskimi ulicami w kierunku katedry. – Każdy w oczach Pana Boga jest kimś wyjątkowym. Dlatego też tą edycją w sposób szczególny chcemy zwracać uwagę na osoby niepełnosprawne i wartość każdego życia – mówił ks. Tomasz Brussy, Asystent Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej. W odczytanym przesłaniu organizatorzy zwracali uwagę, że „Marsz dla Życia jest marszem na rzecz cywilizacji życia, która budowana jest codziennie. Przede wszystkim w rodzinie, ale także w narodzie, który jest przecież rodziną rodzin, i w państwie, które powinno stwarzać warunki rozwoju i bezpieczeństwa każdego człowieka i każdej rodziny”.

Swój finał miała 5. edycja akcji Pieluszka dla Maluszka. – Dzięki ofiarności Wielkopolan w tym roku zebraliśmy ok. 20 tys. pieluch i pieluchomajtek dla dorosłych, a także wiele przybotów plastycznych, które posłużą do terapii osób niepełnosprawnych – podsumowała Wiktoria Grzelachowska z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Dary zostaną przekazane do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Siostry Serafitki w Poznaniu i potrzebujących rodzin.

Koordynowania tegorocznego Marszu dla Życia już po raz piąty podjęło się Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą także: Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, Fundacja Głos dla Życia, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej, Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Poznańskiej, Fundacja Otoczmy troską życie oraz Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Poznańskiej.