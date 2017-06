Kukiz: Dość teatru wokół katastrofy smoleńskiej

Dość mam teatru wokół dramatu blisko stu osób i ich rodzin - mówił w poniedziałek Paweł Kukiz, odnosząc się do sobotnich incydentów podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Lider Kukiz'15 ocenił, że marsze to element demokracji, a blokowanie przejazdu na Wawel to "bandytka".