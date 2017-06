Schetyna: Jestem za obecnym kompromisem aborcyjnym oraz in vitro

Lider PO Grzegorz Schetyna zadeklarował w piątek, że opowiada się za utrzymaniem obecnego kompromisu ws prawa dotyczącego aborcji, popiera in vitro, edukację seksualną oraz dostępność antykoncepcji.

Schetyna pytany w piątek w Wirtualnej Polsce, czy jest za obecnym kompromisem ws prawa dotyczącego aborcji, czy za liberalizacją przepisów, powiedział, że jest przeciwny radykalizacji prawa, za utrzymaniem dotychczasowych przepisów.

Pytany o dostępność do antykoncepcji, pigułki "dzień po" dla kobiet, lider PO, powiedział: "Pełna dostępność plus edukacja seksualna".

Jak dodał, jest też "absolutnie" za in vitro i w 100 procentach za standardami opieki okołoporodowej.

"To jest wymóg wyzwań cywilizowanego świata, takich europejskich standardów" - podkreślił Schetyna

Na pytanie, czy weźmie udział w sobotnim Czarnym Proteście kobiet przed Pałacem Prezydenckim, Schetyna powiedział, że nie będzie go w tym czasie w Warszawie. Dopytywany, czy na proteście będą posłanki Platformy, podkreślił, że to nie jego partia jest organizatorem protestu, ale wspiera go.

"Każdy podejmuje indywidualną decyzję, co do obecności przy takich demonstracjach, szczególnie 10 (dnia miesiąca, kiedy jest obchodzona miesięcznica smoleńska)" - zaznaczył lider PO.

Zdaniem Schetyny, obecnie największym problemem kobiet w Polsce jest brak ich aktywnej obecności w polityce i życiu publicznym. Jak dodał, Czarny Protest pokazuje, że kobiety muszą o siebie walczyć i trzeba je w tym wspierać.