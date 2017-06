W Kościele w Polsce przypada 8 czerwca święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Zostało ustanowione w 2012 roku przez Konferencję Episkopatu Polski w odpowiedzi na propozycję Benedykta XVI, by w ten sposób upamiętnić Rok Kapłański i głębiej przeżyć tajemnice wiary, na których trudno dłużej się skupić w czasie Triduum Paschalnego.



Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.





Wprowadzając to święto dla Kościoła w Polsce biskupi wyrazili pragnienie, by przyczyniało się ono również do pogłębiania świętości życia duchowieństwa i stało się inspiracją do modlitwy o nowe, święte i liczne powołania do służby kapłańskiej.W święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana Msze święte są odprawiane według specjalnego formularza mszalnego, również w Liturgii Godzin na ten dzień przewidziane są specjalne czytania i teksty.