KEP o Komunii Świętej dla rozwiedzionych w ponownych związkach

Komunikat z 376. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski



W dniach 6 i 7 czerwca br. w Zakopanem w Księżówce odbyło się 376. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W zebraniu wziął udział abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce.



1. W roku 100. rocznicy objawień fatimskich księża biskupi ponowili Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Uroczystość miała miejsce dn. 6 czerwca br. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, podczas Mszy świętej, której przewodniczył abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a homilię wygłosił bp Virgílio do Nascimento Antunes, biskup diecezji Coimbra, były rektor sanktuarium w Fatimie. W uroczystości uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Duda oraz Premier Rządu RP Beata Szydło.



Księża biskupi proszą, aby ten Akt został odnowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie dn. 8 września 2017 r. w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W ten sposób każdy osobiście będzie mógł poświęcić się Matce Bożej.



2. W 20. rocznicę pielgrzymowania Ojca Świętego Jana Pawła II do Zakopanego dn. 7 czerwca br. księża biskupi modlili się w kościele pw. Świętego Krzyża. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, a homilię wygłosił kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski senior. Podczas Eucharystii biskupi wraz z duchowieństwem i wiernymi odmówili Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.



3. Biskupi zapoznali się z projektem „Wytycznych” dotyczących duszpasterstwa małżeństw i rodzin przygotowanym przed Radę ds. Rodziny KEP. Zgodnie z zachętą papieża Franciszka wyrażoną w adhortacji Amoris laetitia rozważano m.in. kwestie towarzyszenia, rozeznawania i integrowania osób, które żyją w związkach niesakramentalnych. Stwierdzono, że w seminariach – tam, gdzie tego jeszcze nie ma – należy wprowadzić przedmiot przygotowujący alumnów do podjęcia posługi na rzecz małżeństw i rodzin. Także w formacji stałej kapłanów wielką wagę ma przygotowanie do kierownictwa duchowego małżeństw i rodzin oraz do posługi w sakramencie pojednania. Podkreślono jednocześnie potrzebę zaangażowania katolików świeckich w duszpasterstwo małżonków i rodziców. W ramach towarzyszenia osobom żyjącym w związkach niesakramentalnych zwrócono uwagę na potrzebę prowadzenia ich do prawdziwego nawrócenia, pojednania z małżonkiem sakramentalnym i dziećmi z tego związku. W kwestii przyjmowania sakramentów świętych przez osoby żyjące w związkach niesakramentalnych biskupi przypominają nauczanie św. Jana Pawła II, którego kontynuatorem jest obecny papież Franciszek. Po dyskusji projekt „Wytycznych” został skierowany do końcowej redakcji. Jednocześnie biskupi zachęcają do modlitwy za małżeństwa i rodziny.



4. Ważnym punktem zebrania plenarnego była prezentacja programu duszpasterskiego na lata 2017-2018 oraz dyskusja nad jego założeniami. Nowy rok duszpasterski, który rozpocznie się podczas najbliższego adwentu będzie przeżywany pod hasłem: „Duch, który umacnia miłość”.



5. W związku ze zmianami w polskim Kodeksie Karnym, Konferencja Episkopatu Polski znowelizowała „Wytyczne, dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia”, tak aby odpowiadały obecnemu stanowi prawnemu w Polsce, z zachowaniem pełnej ochrony forum wewnętrznego.



6. Biskupi podtrzymują wołanie o pełną ochronę prawną dzieci poczętych jako konstytucyjne prawo do życia. Podczas zebrania plenarnego Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z obywatelską inicjatywą „#ZatrzymajAborcję”, mającą na celu większą ochronę życia dziecka poczętego w perspektywie powiększającego się zakresu eugeniki prenatalnej. Biskupi polecają modlitwie tę inicjatywę i popierają zbieranie podpisów.



7. Wobec trwającego kryzysu migracyjnego w Europie i obecności dużej społeczności migrantów ze Wschodu, głównie z Ukrainy, biskupi zachęcają do szukania odpowiedzi w Ewangelii na te wyzwania. Jednocześnie dziękują wszystkim, którzy okazują im różnego typu pomoc, a szczególnie tym, którzy oferują im zatrudnienie z zachowaniem przynależnych im praw pracowniczych.



8. W roku Narodowego Kongresu Trzeźwości biskupi zapraszają na Narodową Pielgrzymkę na Jasną Górę, która odbędzie się 17-18 czerwca br. Intencją pielgrzymki jest prośba o wolność w Chrystusie.



Księża Biskupi dziękują nauczycielom i katechetom oraz pracownikom oświaty za pracę w minionym roku szkolnym i katechetycznym zapraszając ich na 80. już ogólnopolską pielgrzymkę nauczycieli na Jasna Górę w dniach 1-2 lipca. Na zbliżające się żniwa błogosławią także rolnikom, którzy będą się trudzić przy zbiorze plonów.



Biskupi błogosławią Polakom w kraju i za granicą. Zachęcają do pielgrzymowania do sanktuariów, szczególnie na Jasną Górę, do Gietrzwałdu i Lichenia, które przeżywają swe jubileusze oraz do innych miejsc świętych. Wszystkim, a szczególnie dzieciom i młodzieży, życzą szczęśliwych i Bożych wakacji.



Podpisali Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce



Zakopane, 7 czerwca 2017 r.