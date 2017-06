Rzecznik KEP: In vitro pogwałceniem zasady ochrony życia ludzkiego

– Należy przypomnieć negatywną ocenę moralną wszystkich form zapłodnienia pozaustrojowego, ponieważ są one pogwałceniem zasady ochrony życia ludzkiego i sprzeciwiają się wymogowi zachowania integralności osoby ludzkiej – pisze w komunikacie ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik KEP.

Komunikat rzecznika KEP ws. finansowania metody in vitro





Wobec zamiarów Rady m. st. Warszawy i władz innych miejscowości w kwestii finansowania metody in vitro, należy przypomnieć negatywną ocenę moralną wszystkich form zapłodnienia pozaustrojowego, ponieważ są one pogwałceniem zasady ochrony życia ludzkiego i sprzeciwiają się wymogowi zachowania integralności osoby ludzkiej.



Poważne zastrzeżenia genetyków i neonatologów wskazują na konieczność wspierania leczenia przyczynowego niepłodności i bezpłodności małżeńskiej.





ks. dr Paweł Rytel-Andrianik



Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski





Warszawa, 7 czerwca 2017 r.