Papież: Módlcie się o pokój

Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej papież Franciszek kontynuował cykl katechez o nadziei. Ojciec Święty odniósł się do modlitwy „Ojcze nasz”, zauważając, że w rozpoczynającym tę modlitwę wezwaniu streszcza się cała tajemnica modlitwy chrześcijańskiej.

Franciszek dodał, że przyzywanie Boga imieniem „Ojcze” nie jest bynajmniej czymś oczywistym.

play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

TŁUMACZENIE:

„Bylibyśmy skłonni do używania tytułów wznioślejszych, które wydają się okazywać więcej szacunku dla Jego transcendencji. Natomiast przyzywanie Go jako „Ojca” stawia nas w relacji zażyłości z Nim, jak dziecko, które zwraca się do swojego tatusia, wiedząc, że jest przez niego kochane i otoczone opieką.”

Papież podkreślił, że „możemy być dalecy, wrodzy, możemy nawet określać siebie jako ‘bezbożnicy’. Ale Ewangelia Jezusa Chrystusa objawia nam, że Bóg nie może obyć się bez nas: On nigdy nie będzie Bogiem ‘bez człowieka’”.

play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

TŁUMACZENIE:

„Ta pewność jest źródłem naszej nadziei, która jest strzeżona we wszystkich wezwaniach „Ojcze nasz”. Kiedy potrzebujemy pomocy, Jezus nie mówi nam, byśmy utracili nadzieję i zamknęli się w sobie, lecz zwrócili się do Ojca i prosili Go z ufnością.”



Ojciec Święty dodał, że wszystkie nasze potrzeby, od tych najbardziej oczywistych i powszednich, takich jak żywność, zdrowie, praca, aż po zyskanie przebaczenia i wsparcie w pokusach nie są odzwierciedleniem naszej samotności: jest natomiast Ojciec, który zawsze patrzy na nas z miłością i na pewno nas nie opuszcza.

Do szczególnej modlitwy w intencji pokoju podczas nabożeństw czerwcowych zachęcił papież Franciszek pielgrzymów polskich.

play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

TŁUMACZENIE:

„Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Szczególnie pozdrawiam Stowarzyszenie Comunita Regina della Pace z Radomia. W ramach podjętej inicjatywy 12 Gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju realizuje ono projekt ustanowienia w świecie 12 centrów adoracji Eucharystii i nieustannej modlitwy o pokój, w miejscach najbardziej zapalnych. Na ich prośbę poświęciłem dzisiaj ołtarz adoracji: Adoratio Domini in unitate et pace przeznaczony dla Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang w Korei Południowej. Niech waszej modlitwy o pokój nie zabraknie podczas nabożeństw czerwcowych, poświęconych szczególnej czci Serca Pana Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.”

W dzisiejszej audiencji ogólnej na placu św. Piotra w Watykanie uczestniczyło ok. 15 tys. wiernych z całego świata.