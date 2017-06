Napastnik spod Notre Dame twierdził, że jest "żołnierzem kalifatu"

Napastnik, który we wtorek zaatakował młotkiem policjanta pilnującego porządku na placu przed katedrą Notre Dame w Paryżu, twierdził, że jest "żołnierzem kalifatu" czyli terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie - podały francuskie media.

Media powołują się na źródła zbliżone do śledztwa.

Wcześniej szef francuskiego MSW Gerard Collomb powiedział, że przed dokonaniem ataku napastnik krzyczał: "To za Syrię!". Dodał, że poza młotkiem mężczyzna miał przy sobie noże kuchenne oraz legitymację wskazującą, że jest studentem z Algierii.

Według dziennika "Le Figaro", napastnik pochodzi z Kabylii w północno-zachodniej Algierii.

Według władz, zaatakował on młotkiem jednego z funkcjonariuszy pilnujących porządku przed Notre Dame. W odpowiedzi inny policjant z trzyosobowego patrolu postrzelił go z broni palnej. Napastnika przewieziono do szpitala. Zaatakowany policjant odniósł tylko lekkie obrażenia.