Francja: Napastnik zaatakował policjanta

W pobliżu katedry Notre Dame w Paryżu mężczyzna zaatakował we wtorek młotkiem policjanta; funkcjonariusze użyli broni i ranili napastnika - podał Reuters, powołując się na źródła w policji.

Na Twitterze paryska policja podała, że w pobliżu katedry doszło do incydentu; wystosowano apel do mieszkańców i turystów, by unikali tej okolicy.

Katedra Notre Dame w Paryżu, w pobliżu której doszło do ataku na policjanta, została zamknięta. Znajdującym się w środku wiernym i turystom nie pozwolono opuścić świątyni - podał "Le Figaro" na stronach internetowych. Według dziennika to ok. 900 osób.

"Wszyscy są bezpieczni" - przekazał na Twitterze jeden z zamkniętych w środku turystów.

"Le Figaro" podaje, że policja sprawdza, czy w katedrze nie ma wspólników mężczyzny, który zaatakował policjanta.