Polska jednym z najbardziej innowacyjnych krajów w Europie

Zdaniem szefa warszawskiej filii CVC Capital Partners Krzysztofa Krawczyka, który rozpoczął konferencję "Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski dla inwestorów kapitałowych", Polska jest jednym z najbardziej innowacyjnych krajów w Europie. Dodał także, że "od blisko 20 lat nie było w Polsce tak dużej fali młodych przedsiębiorców", wkraczających na rynek.

Jak zaznaczył Krawczyk, fala obecnych start-upów będzie napędzała w najbliższych latach gospodarkę, "gdy pieniądze z Unii Europejskiej przestaną płynąć do Polski". Szef warszawskiej filii CVC Capital Partners dodał, że inwestorzy patrzą na rynek w perspektywie 4-5 lat, a wtedy te raczkujące dziś firmy powinny napędzać gospodarkę.

Analityk gospodarczy Robert Gwiazdowski potwierdził, że polski potencjał gospodarczy tkwi w małych i średnich firmach, które wypracowują "około 70 proc. polskiego PKB". Przypomniał, że te firmy działają "jak mróweczki" i to one zatrudniają legalnie 75 proc. Polaków. Gwiazdowski zaznaczył, że ok. 70 proc. małych i średnich firm nie ma żadnych szans na kredytowanie działalności. Jego zdaniem, gdyby te firmy dostały pieniądze na rozwój działalności, byłyby "olbrzymim potencjałem dla polskiej gospodarki".

"Rzeczywistość w Polsce jest lepsza, niż niektórzy zakładali" - przyznał Ed Parker z agencji ratingowej Finch Ratings. Zaznaczył, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy wyniki gospodarcze w Polsce poprawiają się, co też zwiększa atrakcyjność inwestycyjną Polski. Dodał, że "członkowstwo w Unii Europejskiej pozostaje fundamentem atrakcyjności" dla inwestorów.

Krawczyk dodał jednak, że firmy w Polsce muszą zmagać się z "problemem ludzkim". Zaznaczył, że problemem naszej gospodarki jest też "mała produktywność". Dodał, że aby podnieść atrakcyjność inwestycyjną gospodarki, potrzebujemy "silnego rynku kapitałowego".

Konferencja "Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski dla inwestorów kapitałowych" towarzyszyła Europejskiemu Kongresowi Finansowemu, zorganizowanemu w Sopocie. Kongres potrwa do środy.