Po 850 latach ustalono przyczynę śmierci świętego

Po ponad ośmiuset pięćdziesięciu latach od śmierci w 1160 roku św. Ubalda z Gubbio, biskupa i patrona tego miasta w Umbrii, włoscy lekarze ustalili jej przyczynę. Cierpiał on na chorobę skóry, zwaną pemfigoidem, której rezultatem były objawy do złudzenia przypominające poważne poparzenie.

Ekipa, która wykryła to, złożona m.in. z anestezjologa i chirurga plastycznego, wyraża jednocześnie przypuszczenie, że choroba ta, która była przyczyną straszliwych cierpień świętego w ostatnich latach życia, przyczyniła się do zachowania jego ciała w niemal doskonałym stanie. Jednym z rezultatów choroby było bowiem kompletne odwodnienie organizmu.

Włoscy lekarze, pochodzący w większości z samego Gubbio, szczegółowo opisali swoje odkrycie w "Journal of European Academy of Dermatology and Venereology".

Ubald Baldassini urodził się w Gubbio ok. 1083 r., a zmarł tamże 16 maja 1160 r. Wcześnie osierocony był wychowywany przez kanoników regularnych. W 1114 r. przyjął święcenia kapłańskie i w trzy lata później obrany został przeorem klasztoru świętych Mariana i Jakuba. Zanim został biskupem Gubbio w 1129 r., odbudował po pożarze tamtejszą katedrę. Kanonizował go w 1192 r. papież Celestyn III. Św. Ubald jest patronem Gubbio oraz orędownikiem chorych na migreny i autyzm.