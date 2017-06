Maszyna do błogosławienia

Z okazji 500-lecia reformacji artyści i inżynierowie z Wittenbergi skonstruowali robota do... błogosławienia. Maszyna stanęła na zorganizowanej tam z okazji jubileuszu wystawie. BlessU-2 (to nazwa błogosławiącego „pastora”) pobłogosławi ci tekstem inspirowanym biblijnymi cytatami. Może to zrobić jednym z siedmiu języków, w tym w miejscowym dialekcie. Język wybierzesz z umieszczonego na „piersi” robota ekranu dotykowego, podobnie jak i głos – męski lub żeński. Gdy wprowadzisz dane, maszyna wzniesie nad tobą „ręce” i wypowie błogosławieństwo. Może ci je także wydrukować.

BlessU-2 jest elementem interaktywnej ścieżki edukacyjnej i ponoć cieszy się sporym zainteresowaniem. W pierwszym tygodniu „pobłogosławił” chętnym ponad 600 razy.

Pomysłodawcy instalacji mówią, że eksperyment ma pobudzić myślenie i skłonić do debaty o przyszłości religii w świecie pełnym elektroniki. Uspokajają też, że nie jest to próba robotyzacji Kościoła protestanckiego i zastąpienia jego duchownych robotami, bo maszyny nie byłyby w stanie zapewnić kompetentnej i współczującej opieki duszpasterskiej. Chodzi im raczej – jak twierdzą – o dostarczenie odbiorcom perspektywy biblijnej i teologicznej na sytuację człowieka funkcjonującego wśród coraz większej ilości maszyn.

Installation "BlessU-2" / LichtKirche Wittenberg (Segensroboter / Blessing Robot)

Volker Rahn