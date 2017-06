Uczestnik identyfikacji w Smoleńsku: Rosjanie decydowali o wszystkim

Polscy patomorfologowie z początku nie byli dopuszczeni do identyfikacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej - mówi w wywiadzie dla piątkowego "Super Expressu" dr Dymitr Książek, uczestnik identyfikacji ofiar katastrofy. Rosjanie o wszystkim decydowali - dodał.

"Dopiero później poszły jakieś układy, że mogą być przy ciałach, ale to Rosjanie rządzili przy zwłokach" - powiedział. "Byli prokuratorzy z Polski, ale sądzę, że to Rosjanie o wszystkim decydowali" - dodał. "Nasi tylko oglądali ubrania, widzieli zwłoki. I to wszystko" - powiedział Książyk.

Dr Dymitr Książek był jednym z pięciu polskich specjalistów obecnych przy identyfikacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Oprócz niego w Moskwie był także dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, drugi doktor oraz dwóch pielęgniarzy.

"W Moskwie panował ogromny chaos i bałagan. Nie było kontroli ze strony polskich przedstawicieli, a najwyższą reprezentantką władz była niestety minister zdrowia Ewa Kopacz" - dodał doktor. Jego zdaniem przy identyfikacji ciał ofiar zamiast niej powinien być obecny ówczesny premier Donald Tusk. "Osoby, które wtedy rządziły, czyli Tusk i Kopacz, powinny ponieść konsekwencje" - uważa lekarz.

Książek powiedział, że Ewa Kopacz "pomagała rodzinom i podpisywała protokoły z identyfikacji ciał", ale "nie dało się odczuć", by koordynowała prace rozpoznawania ciał. Zdaniem Książka wizyta w Moskwie "chyba złamała, przerosła" Kopacz. "Ona nie była tam tylko ministrem zdrowia pocieszającym rodziny. Ona reprezentowała polski rząd" - powiedział.

Jego zdaniem ekshumacje ciał są przeprowadzane po zbyt długim czasie. "To o siedem lat za późno" - dodaje.

Zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek poinformował w czwartek, że podczas dotychczasowych ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej stwierdzono dwa przypadki zamiany ciał, w 9 przypadkach znaleziono części ciał innych osób; w trumnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego ujawniono fragmenty ciał dwóch innych osób.