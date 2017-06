Kolejne granice przekraczane

Cathy postanowiła trochę powspółpracować z fotografem, a efektem tego stało się takie oto zdjęcie:

Cathy Griffin, zdjęcie z szokującej sesji fotograficznej yt Kobieta pozuje pozuje ze sztuczną głową Donalda Trumpa, wyglądającą na odciętą i zakrwawioną. Taka jej zdobycz (feministyczna?). Przeraża detaliczne odwzorowanie rysów twarzy, a także "pośmiertnie" zamknięte oczy denata.

Mnie ten obraz łudząco przypomina filmiki naszych "pokojowych" braci w innej wierze, którzy równie ochoczo pozują z odciętymi głowami "innowierców".

Reakcja widzów była natychmiastowa, choć nie wszyscy byli specjalnie oburzeni tym zdjęciem. Na lewym skrzydle słyszało się nawet głosy, że to przecież tylko sztuka, głos oburzenia ludzi uciśnionych i ogólnie pan prezydent ma większe problemy niż jakaś tam dziennikareczka, która pozuje ze sztuczną głową.

Pan prezydent, owszem, ma inne problemy, ale jego 11-letni syn, który zobaczył to zdjęcie, przeżył traumę.

Ciekawe, czy nam byłoby tak łatwo wyśmiewać takie zdjęcie, gdyby to głowa naszego ojca lub matki, dziecka, męża czy brata wzięła udział w takiej soczystej sesyjce. A co by się stało, gdyby zamiast głowy "tego okropnego Trumpa" była głowa pieska? Albo geja? Albo Mahometa? Czy wtedy też byśmy wzruszyli ramionami, że to przecież nic takiego, że to jej wolność i jej wizja artystyczna.

Co się z nami porobiło? Czy już nikogo nie ruszają takie obrazki? Takie obdzieranie ludzi z godności i czci? Można sobie nie lubić Trumpa, można go nawet nienawidzić, ale żeby coś takiego człowiek drugiemu człowiekowi zrobił, trzeba być kompletnie zezwierzęconym.

Griffin natychmiast wyrzucono z CNN, gdy tylko o sprawie zrobiło się głośno, a ona sama pokajała się na Twitterze, mówiąc, że "przekroczyła granicę".

I co? Nic się nie stało? Wycieramy ręce i czekamy na kolejne mięsko, na kolejne przekraczanie granicy? Zamachy stały się normą, rozczłonkowane ciała ludzi traktowane bez szacunku stały się normą. Teraz obcinanie głów staje się normą. A potem co? Będziemy się rąbać siekierami na ulicach, bo ktoś ma inne poglądy niż my?

President Trump Calls Beheading Photo 'Sick' & Kathy Griffin Apologizes

New York Daily News