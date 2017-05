Zmarł wieloletni zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego

„31 maja 2017 roku o godzinie 18.30 (17.30 w Polsce) w 85. roku życia po ciężkiej chorobie odszedł do wieczności patriarcha Lubomyr (Huzar), arcybiskup emeryt Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego” – czytamy.

Lubomyr Huzar stał na czele Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w latach 2001-2011. W 2011 roku poprosił papieża Benedykta XVI o zwolnienie z obowiązków ze względu na stan zdrowia, a papież się do tej prośby przychylił. Po odejściu na emeryturę duchowny pozostawał jednym z największych autorytetów moralnych współczesnej Ukrainy.

Wyrazy współczucia w związku ze śmiercią hierarchy przekazał prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, który nazwał kard. Huzara „światłym człowiekiem i prawdziwym przywódcą duchowym, który śmiało niósł Ukraińcom słowo Boże na przełomie dwóch tysiącleci”.

„Do wieczności odszedł wielki, niezmiernie mądry i oddany Ukrainie człowiek” – napisał na Facebooku premier Wołodymyr Hrojsman.

Ukraiński Kościół Greckokatolicki nie poinformował jeszcze, kiedy odbędzie się pogrzeb kard. Huzara.

Lubomyr Huzar urodził się w 1933 roku we Lwowie. Przed zakończeniem II wojny światowej wyemigrował do Austrii, a następnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie przyznano mu obywatelstwo. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1958 r., 10 lat później przeniósł się do Rzymu, gdzie studiował na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim.

W 1993 roku Huzar przeniósł się do Lwowa. W 1997 roku otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za pomoc, jakiej jego najbliższa rodzina udzielała Żydom ukrywającym się przed prześladowaniami hitlerowskimi podczas II wojny światowej.

Huzar znany był jako zwolennik rozszerzenia samodzielności Kościoła greckokatolickiego w ramach powszechnego Kościoła katolickiego. To zadanie próbował zrealizować poprzez ustanowienie patriarchatu tego Kościoła, na co dotychczas nie zgodził się Watykan.

Kościół greckokatolicki powstał w roku 1596 w wyniku zawarcia Unii Brzeskiej. Większość ówczesnych ukraińskich biskupów prawosławnych zgodziła się na ponowne uznanie zwierzchnictwa Watykanu (tak, jak to było do roku 1054).

Przez wielu Ukraińców uznawany jest - w przeciwieństwie do prawosławnego - za Kościół narodowy. Na Ukrainie Kościół ten ma ponad 5 milionów wyznawców. Ponadto kilka milionów mieszka na emigracji, a kilkadziesiąt tysięcy - w Polsce.

Na nagraniu z 2016 roku patriarcha wygłasza orędzie do narodów europejskich w sprawie Ukrainy:

Lubomyr Husar

Lesya Kharchenko