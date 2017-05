Pobito znanego księdza. Jest w ciężkim stanie

Ks. Costantino prosił ich, by przestali grać w piłkę przed kościołem, wykorzystując jako bramkę metalową bramę, bo słychać to w całej okolicy. Reakcją młodych ludzi był brutalny atak na kapłana, który w ciężkim stanie odwieziony został do szpitala, gdzie poddany został operacji na oddziale kardiologii. Ze szpitalnego łóżka słabym głosem oświadczył, że przebacza agresorom.

Scena pobicia na nagraniu monitoringu:

Aggressione a don Giorgio Costantino. Altri 4 giovani arrestati dai Carabinieri

Newz.it