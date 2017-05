"Rzeczpospolita": Polacy chcą liderów z charyzmą

Mężczyzna w wieku około 38 lat, z wyższym wykształceniem i różnorodnym doświadczeniem zawodowym, żonaty i z dziećmi, który ma charyzmę i autorytet. Tak właśnie najczęściej Polacy wyobrażają sobie lidera - wynika z udostępnionego "Rzeczpospolitej" badania, które w maju bieżącego roku przeprowadziła agencja badawcza SW Research na zlecenie Leadership Academy for Poland (LAP). Wynikające z badania podejście do przywództwa jest bardzo stereotypowe i nie zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości.

"Wbrew powszechnemu przekonaniu przywódcą nie musi być osoba charyzmatyczna. Lider jest przede wszystkim motorem pozytywnych zmian w swoim otoczeniu" - mówi prof. Cezary Wójcik, wykładowca SGH i twórca Leadership Academy for Poland, programu rozwoju przywództwa, który od 2016 r. jest realizowany w Polsce przy udziale profesorów Uniwersytetu Harvarda.

Do 20 czerwca mogą się zgłaszać chętni do udziału w drugiej edycji LAP - informuje "Rzeczpospolita". Jak dodaje gazeta, będzie przyznanych do 40 stypendiów dla osób z potencjałem przywódczym, które w przyszłości przyczynią się do dobrych zmian w naszym kraju.