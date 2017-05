Rodzice walczą o szkoły bez gender

Już 280 szkół zgłoszono do sprawdzenia pod kątem organizacji działających na ich terenie.

To reakcja na zainicjowaną tydzień temu akcję "Chrońmy dzieci", której pomysłodawcą jest Ordo Iuris. Zbierane są informacje, jakie organizacje zewnętrzne działają na terenie placówek oświatowych. Zdarzają się takie sytuacje, że osoby prowadzące takie dodatkowe zajęcia promują treści deprawujące dzieci i młodzież, np na tzw. warsztatach równościowych.

Wnioski o sprawdzenie szkół można składać poprzez stronę internetową chronmydzieci.info.

Zgłoszenie może wysłać każdy, kto jest zaniepokojony tym, co dzieje się w konkretnej placówce oświatowej. W przypadku zgłoszenia szkoły Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris wyśle do placówki wniosek o udostępnienie informacji o działających na jej terenie organizacjach zewnętrznych. Szkoła ma obowiązek udostępnienia takich wiadomości na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.