Podniebni biegacze opanują Tatry

W imprezie, której patronuje "Gość Niedzielny" wystartuje w sumie 750 biegaczy. Wśród nich cała krajowa elita, ale także biegacze amatorzy - pasjonaci biegania po górach. Jednak impreza organizowana od lat przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół z Zakopanego przyciąga pod Giewont znacznie więcej ludzi. Wraz z biegaczami pod tatrami pojawiają się ich rodziny, przyjaciele, kibice i przedstawiciele mediów, relacjonujących jedną z najbardziej widowiskowych imprez sportowych w kraju.

Rywalizację otworzy piątkowy Bieg Sokoła. Dystans do pokonania to jedynie 15 km, jedna teren jest miejscami bardzo trudny technicznie (m. in. Dolina Białego i Droga nad Reglami), a suma przewyższeń wynosi aż 1000 m.

W sobotę z samego rana, rozpocznie się najważniejszy bieg festiwalu - Wysokogórski Bieg im. dh Franciszka Marduły, w ramach którego rozgrywane od lat są Mistrzostwa Polski w Skyrunningu. 350 biegaczy wystartuje spod kina "Sokół" przy ulicy Orkana, skąd Krupówkami pobiegną w stronę Nosala i Kuźnic. Dalej będzie ich można spotkać w Dolinie Jaworzynki, na Murowańcu, przeł. Karb, Kasprowym Wierchu i drodze na Kalatówki, skąd odbijając na Drogę nad Reglami skierują się przez Doliny Białego na zlokalizowana w parku przy Krupówkach metę. Najlepsi będą finiszować ok 10:00, jednak przez kolejne ponad 3 godziny w atmosferze rodzinnego pikniku organizatorzy będą witać na mecie kolejnych biegaczy.

Ostatnim akcentem trzydniowej imprezy jest Bieg im. hr. Zamoyskiego (nad Morskie Oko), który wystartuje w niedziele o 7:30 z parkingu na Palenicy Białczańskiej.

W czasie rozgrywania biegów użytkowane przez biegaczy szlaki będą normalnie otwarte dla ruchu turystycznego - zachęcamy do gorącego kibicowania zarówno na trasach jak i na metach poszczególnych wyścigów.