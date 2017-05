Apostołowała w krajach skandynawskich, wygłaszając odczyty o Polsce

Urodziła się w 1865 r. i miała na imię Julia Maria. Jako 21-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie i przyjęła zakonne imię Urszula. Zajmowała się młodzieżą, pełniąc funkcje wychowawczyni internatu oraz nauczycielki. W 1904 r. została przełożoną. W zaledwie trzy lata później, w roku 1907 wyjechała do Petersburga, a potem do Finlandii.



Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.

play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

Urszula osiedliła się w Pniewach koło Poznania, gdzie - z myślą o pracy apostolskiej w nowych warunkach - założyła zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane urszulankami szarymi. Zatwierdził je papież Benedykta XV 7 czerwca 1920 r.



Ledóchowska zmarła 29 maja 1939 r. w Rzymie. Beatyfikowana została przez św. Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu. 18 maja 2003 roku, w dniu swoich 83-ich urodzin, św. Jan Paweł II ogłosił ją w Rzymie świętą.



W ikonografii św. Urszula przedstawiana jest w szarym zakonnym habicie.