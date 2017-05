Infekowanie zdrowia

Wiedzieliście, że niedawno był Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii? Mój word nie wie nawet, że są takie słowa, i podkreśla je na czerwono. Więc po co o tym pisać? Otóż z okazji tego dnia homolobby zorganizowało w Warszawie homokampanię. Plakaty, pogadanki, takie rzeczy. Ludzie ci chcą przez miesiąc katować tym udręczoną stolicę. Patronat honorowy objęli Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka, a współfinansuje to Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Oficjalnie kampania ta jest wymierzona „przeciw przemocy domowej wobec osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych (LGBT) w Polsce”. Na kolejnych plakatach lecą przykłady owej „przemocy domowej”. Jedna z wymyślonych wypowiedzi (w domyśle zapewne matki lub ojca) brzmi: „Dzieciakom w twoim wieku różne rzeczy się wydają, za jakiś czas ten cały homoseksualizm ci przejdzie”. Pod spodem: „Jeśli to słyszysz, jeśli to mówisz – zadzwoń”. I numer.

Tak, proszę Państwa, zrozumiała troska rodziców, ich niepokój o dziecko, o jego zdrowie i jego przyszłość, zostaje nazwana przemocą i sprowadzona do dyskryminacji. A sposobem na to ma być doniesienie: „Zadzwoń, już my się tym zajmiemy”. Kłania się duch Pawlika Morozowa, który zadenuncjował bolszewikom swoich rodziców.

Potem jest cała seria mniej lub bardziej prawdopodobnych wypowiedzi w stylu: „Ja cię nie tak wychowałam, żebyś się teraz z mężczyznami umawiał”. Nieważne, czy tak ludzie mówią, nieważne dlaczego, jakim tonem i w jakim kontekście – chodzi o odwrócenie znaczeń, o stworzenie klimatu rzekomej agresji, której ofiarą mają padać, oczywiście, „osoby LGBT”.

Już samo stworzenie takiej kategorii jest fałszem, bo nie ma żadnych „osób LGBT”, są po prostu osoby – ludzie tacy jak wszyscy, tak samo podatni na zachorowania i urazy, jak każdy z nas. Dlatego też ich normalni rodzice normalnie reagują. To zdrowy objaw, że ludzie nie cieszą się z objawiających się u dzieci patologii, defektów, nieprawidłowości. To naturalne, że głośno myślą, jak temu przeciwdziałać, a czasem rozpaczliwie pocieszają się, że to przejdzie. Fatalnie byłoby, gdyby było inaczej.

Co powiedzielibyśmy o rodzicach, którzy wybuchają radością na wieść, że dziecko może mieć kłopoty z podjęciem istotnych życiowych i społecznych funkcji? Co to za ojciec lub matka, którym byłoby obojętne, że ich syn zamiast rodziny chce zakładać tylko prezerwatywę?

A tymczasem takich właśnie społecznych cyborgów chcą zrobić z nas inżynierowie społeczni. Ich ideałem jest społeczeństwo pozbawione zdrowych odruchów i dumne z patologii.

Nie będziemy tego kupować. Jeśli widzisz, jak homolobby pierze ludziom mózgi, zadzwoń.