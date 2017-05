"Jestem wstrząśnięta wiadomością o zamachu terrorystycznym, do którego doszło w poniedziałek w nocy w pobliżu hali widowiskowej w Manchesterze. Składam wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin i bliskich osób, które straciły życie w tej tragedii" - napisała premier w księdze kondolencyjnej

Jak dodała, kategorycznie potępia odrażający akt terroru i przemoc wymierzoną w niewinnych ludzi. "Wspólnota międzynarodowa musi w sposób zdecydowany przeciwstawić się działaniom godzącym w bezpieczeństwo obywateli. Nie pozwolimy na destrukcję demokratycznych i tolerancyjnych fundamentów naszych społeczeństw" - podkreśliła we wpisie premier

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz również złożył w środę kwiaty oraz zapalił znicz pod ambasadą Wielkiej Brytanii, oddając hołd ofiarom zamachu. Szef MON wpisał się też do księgi kondolencyjnej wyłożonej w ambasadzie.

"To znak, jak bardzo terroryzm dotyka wszystkich i zawsze, i choć bywa wymierzony wobec tylko jednego kraju, zbiera swoje śmiertelne, straszliwe żniwo wśród wszystkich, jest wymierzony w ogóle przeciwko ludzkości, przeciwko wszystkim ludziom, chcącym żyć w spokoju, chcącym żyć w warunkach normalnych, jest najokrutniejszą hańbą ludzkości" - powiedział szef MON dziennikarzom.

Jak podkreślił, musimy walczyć z terroryzmem wszelkimi skutecznymi sposobami. "Temu będzie poświęcony m.in. szczyt NATO. Polska zrobi wszystko, żeby zwyciężyć tę hańbę, z jaką mamy do czynienia, hańbę ludzkości, tę zarazę, którą trzeba wyplenić" - mówił Macierewicz.

Co najmniej 22 osoby zginęły, a 119 zostało rannych, z czego 59 musiało być hospitalizowanych, po tym jak w poniedziałek wieczorem, po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande w hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena, doszło do zamachu bombowego. Do przeprowadzenia zamachu w Manchesterze przyznało się we wtorek Państwo Islamskie (IS).