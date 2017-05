Moskwa wita relikwie św. Mikołaja

Od niedzieli pielgrzymi z całej Rosji stoją w długich kolejkach, aby nawiedzić katedrę Chrystusa Zbawiciela, gdzie wystawione są relikwie św. Mikołaja. Po raz pierwszy od 930 lat opuściły one sanktuarium w Bari. W ciągu dwóch dni ponad 20 tys. pielgrzymów modliło się przy nich. Do Moskwy przyleciał także abp Francesco Cacucci, ordynariusz diecezji Bari-Bitonto, którego serdecznie witał w soborze katedralnym patriarcha Cyryl.

Kult św. Mikołaja jest w rosyjskim prawosławiu szeroko rozpowszechniony. Tradycyjnie w domu każdego prawosławnego były trzy ikony: Zbawiciela, Matki Bożej i św. Mikołaja. To także bardzo popularne imię w Rosji. Do ustaleń w sprawie pielgrzymki relikwii św. Mikołaja doszło w czasie spotkania papieża Franciszka z patriarchą Cyrylem w Hawanie 12 lutego 2016 r. Po odbiór relikwii do Barii poleciał metropolita wołokołamski Hilarion (Alfiejew), najbliższy współpracownik patriarchy, szef Wydziału Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, jeden z architektów spotkania w Hawanie. Zarówno on, jak i patriarcha Cyryl przy okazji pielgrzymki relikwii św. Mikołaja do Rosji podkreślali, że jest ona znakiem Kościoła nie podzielonego i może służyć zjednoczeniu wszystkich chrześcijan w przyszłości. Symboliczną wymowę miał fakt, że ceremonia przekazania relikwii w Barii delegacji prawosławnej nastąpiła na lotnisku im. Karola Wojtyły. Relikwie w Moskwie pozostaną do 12 lipca, a następnie zostaną przewiezione do Petersburga, gdzie będą eksponowane w soborze katedralnym Aleksandra Newskiego. 28 lipca relikwie wrócą do Bari.