Brytyjska policja zamknęła we wtorek rano dworzec autobusowy Victoria Station w Londynie i pobliskie ulice. Funkcjonariusze badają podejrzany pakunek w pobliżu dworca - podało BBC.

Wśród zamkniętych ulic jest Buckingham Palace Road - powiedział rzecznik londyńskiej policji.

Do zamknięcia dworca doszło kilkanaście godzin po zamachu w Manchesterze, w którym zginęły co najmniej 22 osoby, w tym dzieci. Doszło do niego tuż po koncercie amerykańskiej gwiazdy Ariana Grande.