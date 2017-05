Możesz podróżować po świecie. Jeśli tylko potrafisz zaopiekować się kotem

Jak podróżować po świecie, aby nie zapłacić majątku w hotelach lub nie musieć nocować w ciasnych hostelach? Z drugiej strony, z kim zostawić swojego pupila, kiedy chcemy wyjechać na wakacje? Tak, żeby opiekun kochał zwierzęta i nie wziął od nas pieniędzy. Z pomocą przychodzi oczywiście Internet i nieograniczona wyobraźnia jego użytkowników. Niedawno powstał serwis, który pozwala kojarzyć właścicieli zwierząt z osobami, gotowymi się pupilami zaopiekować ich nieobecność. A że przy okazji opieki, można spędzić wakacje na Lazurowym Wybrzeżu lub w Australii, nie płacąc za nocleg, jest dodatkową korzyścią.

Serwis TrustedHouseSitters.com, bo o nim mowa, jest kolejnym serwisem, który pozwala kojarzyć osoby chcące wymienić się usługami bez korzystania przy okazji z pieniędzy. W tym wypadku właściciele zwierząt domowych udostępniają swoje mieszkanie w zamian za opiekę nad swoimi pupilami. Uczestnictwo w nim w nie jest niestety darmowe. W tak delikatnej sprawie jak pies czy kot, niezbędna jest odpowiednia weryfikacja. Zarówno opiekunowie, jak i właściciele zwierzaków, aby korzystać z serwisu, muszą przejść trzystopniowy proces weryfikacji i uiszczać opłatę w wysokości 10 dolarów na miesiąc.

Perspektywa wakacji w willi nad morzem za to tylko, że będziemy karmić i bawić się z kotem, psem lub papugą, brzmi na pewno zachęcająco. Ale serwisów, które pozwalają ominąć drogich pośredników usług, lub nawet proces samego płacenia, jest coraz więcej. Kiedyś nocować za darmo lub nabyć używany sprzęt za okazyjną cenę można było tylko u znajomych. Teraz dotyczy to ludzi z całego świata, dzięki serwisom takim jak couchsurfing.com. Wygląda też na to, że podróżując po kosztach po świecie, już nie tylko poznamy nowych ludzi, ale i nowe zwierzaki.