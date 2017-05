Bp Fellay: Księża Bractwa św. Piusa X są święceni ważnie i zgodnie z normami

Jak podaje portal Rorate Coeli bp Fellay powiedział:

"W minionym roku otrzymałem list z Rzymu, w którym mowa jest o tym, że możemy swobodnie święcić naszych księży, bez pozwolenia ordynariusza lokalnego. Zatem jeśli mogę swobodnie święcić księży, oznacza to, że święcenie jest nie tylko uznane za ważne, ale także zgodne z normami. To kolejny krok ku akceptacji tego, że jesteśmy 'normalnymi katolikami'."

Jest to kolejny przejaw życzliwości Stolicy Apostolskiej wobec księży należących do Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. 21 listopada ub. roku Watykan upoważnił kapłanów należących do tego instytutu, by mogli ważnie spowiadać wiernych, zaś 4 kwietnia b.r. określił warunki na jakich może być zawierany sakrament małżeństwa z osobami związanymi z lefebrystami.

Zarówno odpowiedzialna za relacje z tą grupą wiernych Papieska Komisja „Ecclesia Dei” jak i kierownictwo Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X wyrażały nadzieję na rychłe uregulowanie statusu kanonicznego tej grupy w Kościele.