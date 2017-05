Papież ogłosił nazwiska nowych kardynałów - kim są nominaci?

Na zakończenie niedzielnej modlitwy Regina Caeli papież Franciszek zwołał konsystorz, który odbędzie się 28 czerwca. Ogłosił też nominację pięciu nowych kardynałów.



Nominacje kardynalskie otrzymali: biskup pomocniczy San Salvador Gregorio Rosa Chávez, metropolita Bamako, abp Jean Zerbo, ordynariusz Sztokholmu, bp Anders Arborelius, arcybiskup Barcelony, Juan José Omella Omella oraz bp Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, wikariusz apostolski rzymskokatolickiej diecezji Paksé w Laosie.



Po nominowaniu nowych purpuratów Kolegium Kardynalskie będzie liczyć 227 członków, w tym 106 kardynałów-nieelektorów i 122 z prawami wyborczymi.

Przedstawiamy biogramy nowych purpuratów:

1. Abp Jean Zerbo, Malijczyk - arcybiskup Bamako.



Jean Zerbo – arcybiskup Bamako, stolicy Mali – urodził się 27 grudnia 1943 w Ségou na południu kraju. Tam też 10 lipca 1971 przyjął święcenia kapłańskie. Po kilku latach pracy duszpasterskiej w swej diecezji od końca 1975 do końca 1981 uzupełniał studia wyższe w Lyonie i w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Po powrocie do kraju był m.in. proboszczem w mieście Markala a zarazem wykładowcą w wyższym seminarium duchownym w Bamako. 21 czerwca 1988 Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym w stolicy – na biskupa wyświęcił go 20 listopada tegoż roku ówczesny prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów kard. Jozef Tomko. 19 grudnia 1994 papież przeniósł go na urząd biskupa diecezji Mopti, skąd 27 czerwca 1998 przyszły kardynał powrócił do stołecznej archidiecezji jako jej arcybiskup metropolita. Na tym stanowisku dał się poznać m.in. jako zręczny i odważny negocjator-mediator w procesie pokojowym w swoim kraju, gdy na początku 2012 na północy Mali wybuchła tam wojna domowa między tamtejszymi muzułmańskimi ugrupowaniami plemiennymi a rządem centralnym. Jego pojednawcze wypowiedzi i działania przyczyniły się do złagodzenia sytuacji w kraju. Arcybiskup jest bardzo zaangażowany w walkę z wykluczeniem społecznym oraz we wspierania pojednania narodowego.