Nowoczesna chce ułatwień w dostępie do aborcji i likwidacji religii w szkole i likwidacji 500 Plus

Lubnauer uważa, że Polacy tworzą wspólnotę polityczną, a nie religijną. Podkreślała, ze Polska jest tradycyjnie chrześcijańskim krajem, ale "nie była i nie może być państwem wyznaniowym". "Chcemy rozdziału Kościoła i państwa, chcemy nowoczesnej Polski" - mówiła.

"Najwyższy czas, żebyśmy od nowa ułożyli stosunki państwo-Kościół" - podkreślała. Jak mówiła, sprawą dawno załatwioną powinna być kwestia związków partnerskich. Oceniła, że kolejne ekipy rządzących nie podejmowały się tego z obawy przed krytyką Kościoła.

"To państwo musi zadbać o dostęp do zabiegów aborcji ze wskazań medycznych lub u ofiar gwałtów przez placówki korzystające ze środków publicznych" - zaznaczyła Lubnauer. "Takie placówki muszą realizować obowiązujące przepisy prawne" - dodała. Zdaniem posłanki, o procedurze in vitro powinny decydować tylko względy medyczne. "Ideologia nie może wpływać na liczbę zamrażanych zarobków, czy kwestię dofinansowania zabiegów" - wskazywała.

"Nowoczesna wprowadzi związki partnerskie, oddzieli medycynę od religii, zakończy finansowanie lekcji religii przez państwo, wprowadzi dobrowolny podatek kościelny i zlikwiduje Fundusz Kościelny, zakończy finansowanie Kościoła ze środków budżetowych poza oczywistymi celami, jak ochrona zabytków sakralnych, czy hospicja prowadzone przez Kościół" - mówiła.

"Polska nie może stać się państwem wyznaniowym" - zaznaczyła Lubnauer. "Nie ma zgody na sojusz tronu z ołtarzem" - dodała.

Wcześniej Ryszard Petru zapowiadała, że Nowoczesna chce likwidacji programu 500 Plus.