Franciszek pobłogosławił korony dla Jasnogórskiej Madonny

Papież Franciszek pobłogosławił nowe korony na Cudowny Obraz Matki Bożej na Jasnej Górze. Diademy to replika koron ofiarowanych 300 lat temu przez papieża Klemensa XI podczas pierwszej koronacji częstochowskiego wizerunku. Zostały one skradzione w 1909 r. i teraz w związku z jubileuszem zrodził się pomysł ich odtworzenia. Uroczystość odbyła się na zakończenie audiencji generalnej. Uczestniczył w niej przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra.

„Papież Franciszek podszedł do nas i pobłogosławił nowe korony, które są darem włoskiej diecezji Crotone dla Matki Bożej, dla Jasnej Góry. Jest to przepiękne dzieło jubilersko-artystyczne. Tak naprawdę idea duchowa tego, by pobłogosławił jej Franciszek była bardzo piękna, ponieważ mamy już korony pobłogosławione przez wcześniejszych Następców św. Piotra: św. Jana Pawła II i Benedykta XVI, a od dziś również te pobłogosławione przez Franciszka – mówi Radiu Watykańskiemu o. Waligóra. – Błogosławiąc te korony uśmiechnął się i powiedział: «Proszę o modlitwę za mnie w waszym sanktuarium». Otrzymał od nas małą kopię cudownego obrazu, też ją pobłogosławił. Podziękował za Matkę Bożą i poprosił o modlitwę. Wydaje mi się, że był to dla nas taki piękny znak z jednej strony więzi Jasnej Góry z Następcą św. Piotra, a z drugiej strony tej duchowej potrzeby Franciszka, by być przed Matką Bożą na Jasnej Górze. Przynajmniej tak to odebrałem, kiedy Ojciec Święty odchodząc od nas, kolejny raz poprosił: «módlcie się za mnie w waszym sanktuarium»”.

O. Waligóra poinformował także Ojca Świętego o nawiązaniu bliskiej współpracy z sanktuarium Madonna di Capocolonna znajdującym się na terenie diecezji Crotona, która ofiarowała korony częstochowskiemu sanktuarium. W sanktuarium Madonna di Capocolonna od XII wieku, podobnie jak na Jasnej Górze, czczony jest obraz Matki Bożej. To właśnie z tej diecezji pochodzi mistrz złotnictwa, który przygotował replikę koron Klemensa XI. Inicjatywa powstania repliki koron, które na pierwszą koronację w 1717 r. podarował Jasnej Górze Klemens XI zrodziła już kilka lat temu, kiedy Michele Affidato przybył z pielgrzymką na Jasną Górę i postanowił ofiarować Maryi swój dar. - Wtedy powstała myśl wykonania kopii koron klementyńskich – powiedział o. Waligóra. Dodał, że ich replikę wykonano na podstawie zachowanych rycin, rysunków i obrazka, będących swoistymi dokumentami „wyglądu Matki Bożej Jasnogórskiej w XVIII wieku”.

Nowe złote korony zostaną nałożone na Obraz Matki Boskiej 28 lipca br. w pierwszą rocznicę pielgrzymki Papieża Franciszka na Jasną Górę.